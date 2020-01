O plaste na tele aj duši

Asi mi v živote niečo chýba a vynahradzujem si to tým, že z času na čas zabrúsim na instagramy našich celebrít, ktoré už dlhšie registrujem/nie som ešte taká stará/. Hovorím si pritom, že potrebujem trochu vypnúť a odreagovať sa.

A vždy sa teším na pocit alternatívnej reality, ktorý sa ma zmocní. /Len neviem, či som v nej ja alebo tie instagramy/. Keďže som ťažko návyková, vystačím si s instagramami dvoma. /Nikdy ma nesklamú/. Musím pri tom ale urobiť zopár ústupkov. Tým prvým je ústupok môjmu dobrému vkusu. Na tom prvom sa vo väčšej miere stretnem s gýčom pomýleným s výstrednosťou, čo sa úpravy zovňajšku a interiéru týka. Ale proti gustu žiaden dišputát. Na tom druhom sa stretávam s gýčom sofistikovanejším, takmer literárnym. Písal o ňom napríklad Milan Kundera vo svojom románe: Neznesiteľná ľahkosť bytia. Maliarka Sabina sa zaoberala gýčom nielen vo výtvarnej tvorbe ale aj jeho využitím v propagande. Je to ten typ gýču, ktorý sa nás snaží presvedčiť, že je bezchybný, zbožňovania vhodný. Týka sa biznisu a medziľudských vzťahov. Obidva instagramy sú nabité luxusom s oslepujúcim účinkom /povedala by som, že sa v ňom pretekajú/. Ale aj tak najväčšou výhodou luxusu je, že sa dá odpísať z daní aj firiem stratových a to je fajn. Ďalším mojím ústupkom je vypnutie kritického myslenia a tak si pri fotke vysmiatej modelky s uplakaným dievčatkom v náručí len zľahka pomyslím, že profesionálna rodina alebo akákoľvek iná milujúca a starajúca sa rodina asi bude o niečo lepšia ako ústavná starostlivosť a náruč bárs aj najkrajšej modelky na svete. Našťastie si to v zápätí aj v nejakom príčetnom komentári prečítam.

Prekvapuje ma móda pripomínajúca nacistickú uniformu alebo znak na čapici vysokých dôstojníkov SS. Či už na Londýnskom moste alebo pri Vianočnom stromčeku. A príčetného komentára nikde. Alebo je to len taký detail a taká drobnosť a hlavne je to len a len moja chyba a nerozumiem pirátom a monster hightom a tejto móde. /Zato mám vycibrený zmysle pre symboliku/. Tieto drobné nedostatky vyváži bezchybnosť a krása. Tá instagramová, ktorá prináša úľavu a potešenie /asi nielen/ očiam. Klobúk dolu pred týmto kumštom. Moderné technológie a plastiky nám všetkým pomáhajú. Ak už nie žiť lepšie, tak aspoň krajšie, alebo aspoň zdanlivo krajšie. Ale v týchto prípadoch myslím, že je aj realita príjemná a tým pádom sympatie vzbudzujúca. Uznávam tiež rovnocennosť pohlaví a páči sa mi, ak žena vyžaduje od muža aby zostal /napriek čoraz rýchlejšie cválajúcim koňom času/ stále príťažlivý, mladistvý, plný elánu, sviežosti a mužnosti. Áno, tak to má byť. Súhlasím / s plnými ústami/. Aj keď Botulotoxín a kyselina hyalurónová sa mi najviac páčia v ich najprirodzenejšej podobe. Nie že by som niekoho do toho nútila, ale tiež by som poradila, veď keď chceš a máš na to skús a uvidíme. /Možno sa pridám - časom/.

Posledným ústupkom sú moje predsudky. Vzdelanie by si mal dožičiť každý z nás. S titulom sa ľahšie kráča životom. Trebárs aj s tým kúpeným. A navyše nás oprávňuje myslieť si... No proste, poznať svoju hodnotu a dať ju svetu na známosť.

Tieto fascinujúce instagramy majú svoju vlastnú filozofiu, ktorej hlavnou kategóriou je krása /cháp kalokagatia/ ako taká. Na ňu sa samozrejme viaže dobrota, ktorá vynáša. Občas sa použije nesprávne slovo ako napríklad starobinec, namiesto domova seniorov. Ale to nevadí. Veď čo iné by už len malo oči zaujímať ak nie pekná fotka. Potom sa spláchne. Vypne sa wifina. A naštartuje sa myslenie. Našťastie. A ozaj, neviete s akým i sa píše instagramy?