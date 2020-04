BONUL EXTRA

Vyperie aj nevypratelné a ešte k tomu ušetríte. Takto nejako znela reklama na lacný ale kvalitný prací prášok. Reklama na firmu BONUL, ktorá "vyrástla" na štátnych zákazkách už bude menej priaznivá.

V tlači sa toho popísalo dosť. O biznise tejto firmy, o jej prepojeniach na bývalú vládnu garnitúru, o jej majiteľoch a ich kontaktoch a konexiách. O ich vplyve v PZ a v NAKE. Existuje fotodokumentácia o stretnutiach v hoteli Kľúčik. Dokonca krátko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej tam zavítal aj mafián Marián Kočner. Prečo asi?

Všetci dobre vieme, že firma BONUL funguje aj ako kuriérska služba spolu so Slovenskou poštou pre firmu EDENRED, ktorá ponúka a predáva stravné lístky Ticket Restaurant. V rámci svojej práci vo firme, kde spracovávam podklady pre účtovníctvo som chcela objednať stravné karty pre zamestnancov. Kolegovia mi naznačili, že by sme mali ísť s dobou a vyskúšať nahradiť karty lístkami. No tak dobre, prečo nie? Zavolala som si na zákaznícku linku Edenredu a dozvedela sa viac informácií. Karty sa zdali byť výhodnejšie ako lístky. Vyžiadala som si Zmluvu o zabezpečení stravovacej karty Ticket Restaurant a rekreácie zamestnancov Edenred dovolenka a všetko išlo ako po masle, až kým som sa nedostala k odseku IV. Spracovávaniu osobných údajov a k bodu 21. kde citujem: Prevádzkovateľ udeľuje špecifický súhlas s poverením nasledovných ďalších sprostredkovateľov spracúvaním osobných údajov okrem iných aj Slovenskou poštou a.s. a spoločnosťou BONUL s.r.o.

Keď som sa s tým zmienila kolegom zo slušnosti si ma vypočuli a zapochybovali o tom, že by sa spomínaná spoločnosť mohla dostať aj k iným ako k verejne dostupným informáciám. V súvislosti s vlastnými pochybnosťami som teda najskôr zavolala a následne poslala dotazujúci sa mail obchodnému oddeleniu Edenred. Môj mail preposlali právnikovi a ten mi do pár dní poslal odpoveď, citujem: Spoločnosť Slovenská pošta a BONUL s.r.o. ako naši dodávatelia poštových/kuriérskych služieb prichádzajú do kontaktu s nasledujúcimi osobnými údajmi: Meno, priezvisko, Kontaktné údaje - telefónne číslo, sídlo, prevádzka spoločnosti. Ale zabudol dodať to, čo nezabudli na zákazníckej linke. Kuriér si pri donáške stravovacích kariet overuje aj údaje z občianskeho preukazu. To mimochodom vždy aj pri nákupe stravných lístkov na pobočkách Edenred.

Mail ma nepresvedčil ale presvedčila som kolegov na nákup stravných kariet v inej spoločnosti. Zatiaľ to funguje. Žiadny špecifický súhlas so spracovaním osobných údajov iným sprostredkovateľom som pri nákupe týchto stravných kariet nikomu udeľovať nemusela. Volali mi z Edenredu prečo som sa nakoniec rozhodla karty nekúpiť. Vysvetlila som im, že som sa rozhodla pre inú spoločnosť a že firma BONUL mi vadí. Akceptovali to.