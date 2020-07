Neverím v Borisove peniaze ani filantropiu

Čakali sme návštevu a ešte popoludní nebolo isté, či príde. Chvíle čakania som sa rozhodla spríjemniť si žehelením opratého prádla, ktoré sa kopilo v jednej z poličiek roldoru, kam sa rada zahrabáva naša malá jazvečíčka Tara.

Aby som sa nenudila /dcéra na mobile/, oprášila som televízor a zapla som si reláciu O päť minút dvanásť. Zaujímavá zostava. Aktívne som sa započúvala...a zastrihala som ušami. Milan Krajniak vysvetľoval oponentom, nám aj sám sebe, že Borisovi nezáleží na pletkách a hlúpych hádkach, na vzdelaní, pretože Boris rád pomáha /ako onoho času aj Zsuzsovej/. Boris proste má rád ľudí v núdzi a aj teraz je na Východe, tam, kde sú záplavy. Situáciu ilustroval fotkou strhnutého mostu a potom druhou už s novým, "fešným" mostom klenúcim sa ponad prírodný živel.

Krajniak Kollára obdivuje a váži si ho pre jeho ochotu rozdeliť sa o peniaze. - Boris rozdáva peniaze, ohúril nás Krajniak /kde je tá rada nech sa do nej postavím?/. Vytiahne z vrecka desaťtisíc a dá ich rodine, ktorej voda poškodila dom a oni ho nemali poistený-, pokračoval. Hlavou mi prebehlo - návrat do "politiky" 90-tych rokov? Kupovanie si voličov? Zviditeľňovanie sa? Politik Boris Kollár pomohol ako súkromná osoba - súkromnými peniazmi alebo ako politik - súkromnými peniazmi? Moderátor sa nič takého nepýtal.

Prečo politik Kollár nezorganizoval verejnú zbierku /alebo parlamentnú/ na pomoc ľuďom zasiahnutým povodňami? A prečo pomohol len jednej konkrétnej rodine? Prečo tie peniaze - tých desaťtisíc z vačku Borisa Kollára nešli cez starostu, v ktorého kompetencii je pomáhať svojim spoluobčanom? Keby bol Kollár súkromná osoba, no dobre. Ale nemal by ako politik /teda aspoň podľa mňa/ dodržiavať určité princípy demokracie a rovnosti? Iné rodiny finančnú pomoc nepotrebovali? Byť na mieste tej rodiny, tak milému Borisovi ruky bozkávam a uznávam a volím Borisa Kollára nie ako súkromnú ale ako politickú osobu. Je to predsa politik, ktorý sa vyznačuje plnými vreckami a ochotou pomáhať. Slovami aj činmi. Ale aký je v skutočnosti pôvod jeho majetku? Pýtam sa sama seba. Sú to tie peniaze, hnuteľnosti a nehnuteľnosti neohrozených a už dávno mŕtvych bossov podsvetia 90-tych rokov?

Ak by Milan Krajniak chápal demokraciu, o peniazoch vytiahnutých z Borisovho vrecka by takto verejne nehovoril. A už vôbec nie s toľkým étosom. V prvom rade by sa vážení politici mali postarať o to, aby ekosystém krajiny nebol ďalej ničený a neumožňoval záplavy. Aby pomoc zaplaveným ľuďom fungovala štátnymi a nie súkromnými cestami politika Borisa Kollára. Mám podozrenie, že tak ako Boris Kollár aj Milan Krajniak nevidia rozdiel medzi súkromnými a štátnymi peniazmi. Nemôžem si pomôcť, peniazom ani filantropii Borisa Kollára neverím.