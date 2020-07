sa na veľa vecí díva inak, ako je bežné v týchto /miernych/ končinách. Myslí si že dostupné bývanie pre každého nie je luxus ale základná životná potreba, ktorá by mala byť dopriata každému.

Severan vo mne nad vlastníctvom bytu nehýka. Pretože si myslí, že miesto, kde si človek môže oddýchnuť, umyť sa, oprať si, navariť si a v prípade karantény /ktorých bude časom asi pribúdať/ sa utiahnuť do bezpečia je nevyhnutné pre normálne fungovanie v spoločnosti. Severan vo mne si myslí, že slušnú životnú úroveň, počínajúc bývaním a končiac lyžovačkami a dovolenkami pri mori si zaslúži aj predavač/ka, SBS-kár/ka, robotník/čka /trebárs aj zo Srbska či Ukrajiny/, že? Všetci títo ľudia predsa pracujú, vytvárajú hodnoty a platia dane tomuto sakra drahému štátu.

Severan vo mne si myslí, že politici nás dôchodkami iba vydierajú a viac by sa mu hodil nepodmienený príjem. Nádej vkladám do Európskej únie, že k tomuto rozhodnutiu raz dospeje. Severan vo mne hromží, že prídavky na deti sú tu iba výsmechom, lebo ako priznávajú politici, segregovaným komunitám do rúk nepatria. Peniaze určené pre potreby dieťaťa sa však dajú úspešne menežovať. A štát na to bude mať prostriedkov aj kapacít dosť. Dúfam že generácia takýchto politikov a političiek časom vymizne s meniacimi sa názormi spoločnosti. Oni radi otočia kabáty, keď sa zmení klíma v spoločnosti. Vedia sa prispôsobiť.

Severan vo mne si myslí, že peniaze z EÚ na obnovu ekonomík po Korona kríze by nemali ísť lokálnym politikom jednotlivých štátov ale mali by zostať centralisticky v EÚ. Povedzme v novovytvorenom Ministerstve Financií a rozvoja EÚ. Mali by ísť priamou cestou k oprávnenému žiadateľovi a v rukách EÚ by mala byť účinná a prísna kontrola ich využitia a možnosť tvrdých sankcií konkrétneho žiadateľa. /Žeby hmotná zodpovednosť politikov?:)/

Pri /oficiálnych/ debatách, čo s "ťažkými" miliardami pokrivkáva debata o zvýšení platov v zdravotníctve a v školstve. Niečo som okrajovo zachytila ale vyznieva to alibisticky a nepriechodne pre prax. Zdá sa, že politická vôľa na takéto využitie pokorona zdrojov neexistuje. Severan vo mne sa obáva nových subvenčných podvodov a možno aj vrážd v mene mamony. A pri pohľade na /konkrétnych/ ľudí v koalíciu a opozíciu, právnické kancelárie a školy predávajúce tituly za peniaze a poznajúc históriu rodín Kaliňákových, Ficových, Bödörových, Kočnerových, Lindtnerových, Jankovských, Počiatkových, Slotových a Trnkových....a rodín Kuciakových a Kušnírových...oprávnene. Severan vo mne si myslí, že tie peniaze nepôjdu tam, kde chýbajú. Že to bude ďalší "prúser" s potenciou položiť na lopatky známe protikorupčné hnutie. Jedna strana a už vôbec nie pár čestných ľudí tie miliardy pred masou dlhoprstých príživníkov neuchránia. Severan vo mne si myslí, že dobre nebude.

Na dôvažok, Severan vo mne si myslí, že rafinéria v Bratislave ani nikde inde na Slovensku nemá byť. Severan vo mne si myslí, že by za tie európske miliardy mala vzniknúť verejne a finančne dostupná sieť terapeutických ambulancií a "sedení." Typujem, že by bolo menej zločinov, vrážd a samovrážd, menej týrania seba aj iných. A ľudia by mali šancu získať triezvejší pohľad na politikov a politiku. Na rozdiel od rodičov, detí, seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí, ľudí rodiacich sa do generačnej a devastačnej chudoby na politikoch nezáleží. Záleží na spoločnosti aby bola zdravá a otvorená. Severania by ma chápali.

P/e/S: Odpustite mi rodovo málo citlivý jazyk. Ale Severan je pre mňa symbolom tvrdosti ako aj rešpektu, úcty a pokory k životu a k prírode.