Betasamec Sulík

Sulík, to sú Kočnerove raňajky. Zmes naivity a veľkých očí v túžbe po kresle premiéra. Ktorým sa aj tak nestal a nepomohlo ani otváranie šampanského šabľou.

Keď nechcel zachraňovať Grécko, hoci ako ekonóm musel veľmi dobre vedieť, že práve Grécko malo pôžičky z Európskej centrálnej banky s vyššou úrokovou mierou oproti niektorým iným krajinám eurozóny. Ale Grécko sa napokon dohodlo s Európskou centrálnou bankou a Medzinárodným menovým fondom aj bez Sulíka. A na Slovensku sa na dlhé roky dostali k moci výpalníci zo a spojený so stranou SMER. Ako europoslanec vykrikoval a brojil proti Európskej únii a Angele Merklovej. Dobre zaplatený z peňazí európskych daňových poplatníkov. A teraz to má byť naša záchrana a spása? Nedôveryhodná osoba táto "Sasanka" so stranou ktorej hodnotová orientácia zodpovedá hodnotovej orientácii strany B.K. Sme rodina. Sulík, ktorý "zachráni" gastrobiznis a fitnescentrá a nenakúpi testy. Načo aj? On vie o Covid 19 a význame pravidelného celoplošného testovania už všetko. Načo testovať, keď sa to vždy časom vráti na pôvodné čísla a porastie ďalej. Šalamún, ktorý vie, že za úmrtia a prípadný kolaps nemocníc a zdravotného systému zodpovednosť neponesie. Ako si to vôbec mohol dovoliť?!

Cynik, ktorý svojho času urážal Rómske ženy prirovnaním k elektrickej zástrčke s dvoma dierkami ako zdrojom obživi. Raz darmo, bývalý poradca Jana Počiatka. Vychechtaného kokaínového sedláka známeho najmä z gauču bývalého Generálneho prokurátora. Ten čo sa bratá s Pellegrinim - Ficovou bábkou. Citujem z knihy Krajina hrubých čiar str. 137 Iveta Radičová - Ľuba Lesná : - málo sa vie, že krátko pred hlasovaním došlo k dohode, ale Sulík ju napokon zrušil.- IR: - V nedeľu som opäť rokovala so SAS, konkrétne s Richardom Sulíkom, Danielom Krajcerom a Jozefom Kollárom V noci to vyzeralo, že sme našli kompromisné stanovisko, a to v podobe schvaľovania každej konkrétnej záruky z eurovalu vo výbore NR SR, prípadne v pléne, zriadenia spoločnej komisie atď. V noci ma však Sulík informoval, že dohovor neplatí. Tým činom však už nemohol platiť ani môj pôvodný postoj k hlasovaniu.-

Sulík, ktorému je súdené ostať betasamcom, čerešničkou na torte každého podrazu.