Čo je zlé na ikebanách? /Z cyklu Filozofia z akropoly Zlatý Bažant/

"Híí dal si dole trenky! " Blog som si pre istotu prečítala dvakrát. /Zo zvedavosti aj diskusiu pod ním/. A vydedukovala som, že autor sa cíti osamelo a hľadá si ženu podobnú Dominike Cibuľkovej. Jej manžela považuje za soka

alebo osobného nepriateľa. Ale prejdime si to všetko po poriadku bod po bode. Áno aj mne sa nepáči protekčné očkovanie manželov ale blog o Kolombovej žene sa mi nepáči ešte viac. Autora som si predstavila ako človeka, ktorý rád druhým určuje čo majú robiť a kde stáť, ľudí si škatuľkuje a s chuťou pchá do svojich predstáv.

Predstavím si, že je to môj manžel a ja ho požiadam aby vyžehlil, umyl riad, vyniesol smeti a zobral dcéru na sánky. Odpoveďou mi bude prednáška o tom čo je chlapská a čo ženská robota. Ďalej sa dozviem, že nosí domov pravidelne každý mesiac slušnú kôpku peňazí z ktorej nás všetkých živí. Prehltne výčitku o tom, že nemáme syna /najlepšie takého akého má Dominika/. Nielenže nie som úspešná ako Dominika ale ani nevyzerám ako Natália. A nechcem sa zmieriť s úlohou Kolombovej ženy.

S tým že Cibuľkovej manžel je ako Kolombova žena nesúhlasím. Často ho vidieť na fotkách z výťahu, na instagrame svojej ženy, na záberoch z mesta pri aute, ktoré pôsobí ako zbraň. Typujem že pôvodne bolo navrhnuté na terén a do prírody. Kus neprehliadnuteľného chlapa. A zrejme aj trpezlivého, chápajúceho a starostlivého partnera a otca. Takého by brala každá. Aj keď tichý hlas kdesi vo mne mi našepkáva, že on by chcel iba takú ako je Dominika. Láska nebýva len romantická ale aj pragmatická záležitosť. To s tým letiskom a plesom v Opere som nepochopila. Čo tým chcel autor povedať?

Ten čo je steaky a tá čo dzobká rybu. Mám rada mužov s fantáziou na pravom mieste. Natália - žena ktorá si skrotila celý mužský svet lebo je kus - exportný ako písal svojho času Kerouac. Ešteže po blogerovi nechcela aby sa dobrovoľne stal jej erotickou pomôckou. Oceňujem že ju nechal šoférovať auto /firemné?/ aby si mohol počas dlhej cesty trochu zdriemnuť. Testosterón nielen zabaví ale aj unaví.

Čo je zlé na úspešných ženách hľadajúcich si rovnocenných partnerov /cez tých neúspešných/ a ako to súvisí s Navarom? Dominika sa prijatím výzvy MZ prejavila ako pravá celebrita. A je jej odpustené. Čo je zlé na tom, že kým ona pracuje manžel sa doma stará o ich malého syna? Že muža musí byť za každých okolností vidieť a počuť, no mne je to tak päť pätnásť ak to má niekto zariadené presne naopak. Čo je zlé na manželovi Cibuľkovej neviem. Istá snaha o rovnováhu je dôležitá aj pri posudzovaní iných ľudí /najmä ak ich poznáme iba z bulváru/ nielen tých z odrazu zrkadla.