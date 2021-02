Pôjde Daniel po Kollárovi, teda po jeho cyperskej schránke?

Po tom Borisovi, ktorý si v jednej predvolebnej debate lídrov opozície spomenie do akých škôl chodili - snáď aj budú chodiť všetky jeho deti si zrazu nevie spomenúť koľko miliónov dostal na účet od svojej cyperskej schránky

za predaj svojho podielu v roku 2002. Áno bolo to dávno, celá minulosť sa nestala. To iste. Iste ma bude zaujímať, či túto jeho transakciu a zároveň aj cyperskú schránku vyšetrí polícia, možno NAKA. Bola to kauza na ktorú upozornil týždenník TREND. A o celej kauzičke sa dá pohodlne prečítať si pri kávičke, odkaz: https://www.trend.sk/biznis/pre-koho-prepieral-boris-kollar-miliony-cez-cypersku-schranku-ziskal-ich-bezcenny-podiel.

Mám veriť tomu, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorému tak trochu pomohol Milan Krajniak s previerkou NBÚ pôjde po Borisovi Kollárovi? Neverím ale...môžme sa staviť. Možno sa nájdu investigatívci kvalít Jána Kuciaka a urobia vietor v /ne/pokojných vodách spoločnosti, ktorá je po vražde novinára a archeologičky citlivá na krádeže a podvody všetkých druhov, hlavne tých miliónových a miliardových aj u takzvaných "bielych golierov" ľudí so zaujímavou minulosťou.

Bude to stand up komedy, keď za rytiera špeciálnych prokurátov Daniela Lipšica bude pasovať predseda parlamentu Boris Kollár. Pri všetkej úcte k jednému z týchto dvoch pánov.