Koho ešte zaujíma výška prídavku na dieťa?

Ak si politici myslia že z celoplošného testovania urobia tému číslo jedna, tak sa mýlia, aspoň v mojom prípade. Akurát ma tým otravujú a nudia. Mňa napríklad omnoho viac zaujíma výška prídavku na dieťa.

Ale najskôr k osobnej skúsenosti s antigénovým testovaním. Tieto testy "odchytili" troch mojich kolegov, z toho jedného bezpríznakového. Nemal cestovateľskú anamnézu, cítil sa zdravý a plný energie tak isto ako všetci členovia jeho rodiny a asi by ho nenapadlo objednať sa na PCR testy. Veď prečo aj? Na ceste do práce ho zastavili až antigénové testy. Zostal s rodinou v karanténe a na štvrtý deň ochorenia na Covid stratil čuch a chuť. Ochorenie potvrdilo aj PCR testovanie. Antigénové testovanie "odchytilo" aj manžela mojej kolegyne, ktorá s ním následne strávila štrnásť dní v karanténe. Takže na antigénové testovanie nemôžem nadávať, sťažovať sa ani sa z neho vysmievať. Nenakazila som sa pri ňom a de facto ma ochránilo pred možnosťou nakaziť sa Covidom v práci. Aké sú vaše skúsenosti?

A teraz k tým prídavkom na deti. V súčasnosti je to 25,50 Eur. Čo všetko za to dieťaťu kúpite? Len obedy v školskej jedálni stoja cca 21 Eur/mesačne. O kvalite týchto obedov by sa dalo dlho diskutovať takisto ako o podpore detí štátom. Stojí za fajku dymu. Deti potrebujú viac ako iba obed a to už nehovorím o alergikoch, celiatikoch alebo o deťoch s nejakým zdravotným znevýhodnením. Štátna podpora 25,50 Eur je smiešna. Prečo neexistuje tlak spoločnosti /rodičov s deťmi/ na zvýšenie prídavkov na deti? Prečo to nezaujíma sociológov?

Žeby kvôli rasizmu a nenávisti k Rómskym rodinám? V diskusiách k jednorázovému príspevku pre nezaopatrené deti sa o tom dá prečítať dosť. Na čo si platíme politikov ktorí z podpory detí nevedia a nemajú záujem spraviť tému číslo jedna, otvoriť celospoločenskú aj odbornú diskusiu a nájsť funkčné riešenie? Prečo Pellegrini navrhuje iba jednorázovú dávku 300 Eur pre každé nezaopatrené dieťa /v súvislosti s pandémiou Covidu/ ale nenavrhuje systémové riešenie v podobe zvýšenia mesačného prídavku na deti? /Žeby len vytĺkal politické body?/ A prečo sa na toto politikov nepýtajú novinári? Prečo to vlastne nikoho nezaujíma?